Due persone intossicate da monossido in Valle di Susa

Due persone, un uomo di 57 anni e una donna di 56, sono rimaste intossicate in seguito a una probabile fuga di monossido a Meana di Susa, nel Torinese, e sono state portate in codice giallo in ospedale. E' successo ieri sera poco prima di mezzanotte in un'abitazione di via Gran Borgata 16. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto il 118 di Azienda Zero. L'equipe sanitaria dell'ambulanza ha proceduto immediatamente con l'ossigenoterapia - in particolare sull'uomo - con un intervento che ha portato al miglioramento delle condizioni dei pazienti già all'arrivo in ospedale a Susa.