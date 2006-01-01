Milano-Cortina, la fiamma olimpica riscalda Torino

La Fiamma olimpica riscalda Torino. L'11 gennaio, fra le 18:00 e le 18:30, la torcia passerà davanti alla Mole Antonelliana, sede del Museo nazionale del Cinema, e arriverà in piazza Castello. Sotto la Mole ci sarà il 'bacio' delle torce con il cambio di testimone fra due tedofori. Un momento destinato a rievocare le emozioni del 2006 quando, in occasione dei Giochi invernali di Torino, fu l'allora direttore, Alberto Barbera, a portare la fiamma olimpica al museo. "Per noi - sottolineano Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, rispettivamente presidente e direttore del Museo nazionale del cinema - è un onore che la torcia delle Olimpiadi passi di nuovo davanti al Museo Nazionale del Cinema e alla Mole Antonelliana. Saremo lì con il comitato di gestione del museo a rappresentare non solo l'istituzione ma anche a rendere omaggio a uno degli eventi sportivi più importanti al mondo".