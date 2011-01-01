Riboldi, "nuovo ospedale del Vco a Piedimulera"

"Il governo regionale è compatto: il nuovo ospedale del Verbano-Cusio-Ossola sarà a Piedimulera". Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi. "Una scelta coraggiosa e un lavoro intenso - sottolinea - per il quale devo ringraziare il presidente Cirio e tutta la giunta della fiducia, il sottosegretario Preioni e Angelo Tandurella del supporto. Oggi è una giornata importante, dove vincono la buona politica e le prospettive di lungo termine". "Si riscrive la storia sanitaria del Vco - afferma - con un investimento da 400 milioni complessivi che riporterà questo territorio a livello delle altre province piemontesi per efficacia dei livelli sanitari e attrattività. Chiedo al presidente della provincia Albertella, neo eletto con vasto consenso, preparato dal punto di vista tecnico e dotato del necessario pragmatismo, di convocare e coordinare il tavolo di lavoro per la riorganizzazione sanitaria della provincia". Il Pd Vco, con il segretario reagisce così alla notizia: "Avremmo preferito - è quanto dichiara Riccardo Brezza, segretario del Pd Vco - una sede più baricentrica, realmente idonea a servire in modo equilibrato l'intero territorio provinciale e più facilmente raggiungibile dai principali bacini di utenza. Leggiamo dichiarazioni di entusiasmo dagli esponenti locali del centrodestra ma la verità è che, senza le loro non scelte sciagurate di questi anni, oggi il territorio avrebbe già un nuovo ospedale. Ora è tempo di smettere di chiacchierare sulla pelle delle persone: chi governa si assuma fino in fondo la responsabilità di questa scelta e agisca subito, senza altri rinvii".