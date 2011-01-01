Stalking su giovane donna, sorveglianza speciale per un italiano

La sorveglianza speciale per 4 anni è stata imposta dal tribunale di Torino a un italiano nell'ambito di un'indagine della polizia di Stato per stalking. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe perseguitato e minacciato una giovane donna: dopo avere svolto per lei dei lavori di manutenzione a titolo gratuito, avrebbe tentato degli approcci di natura sessuale e, al rifiuto, avrebbe messo in atto dei comportamenti ossessivi. Gli investigatori parlano di pedinamenti e di telefonate fino a 15 al giorno. In una occasione l'uomo avrebbe prelevato il cane dall'abitazione della donna per obbligarla a un incontro. A chiedere la sorveglianza speciale è stata la questura. Il tribunale ha intimato all'uomo di seguire un percorso di recupero per autori di condotte violente e un percorso di disintossicazione in una struttura Sert.