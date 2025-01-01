Protezione civile Piemonte all'udienza di fine Giubileo con il Papa

C'era anche una delegazione del Piemonte tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti oggi in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone XIV. La delegazione era composta da 11 volontari in rappresentanza degli otto coordinamenti regionali della Protezione civile, affiancati da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) e da un funzionario della Regione Piemonte. L'incontro, che si è svolto nell'Aula Paolo VI, è stato dedicato a quanti, nel corso del Giubileo 2025 e in altre emergenze e iniziative di solidarietà, hanno prestato un servizio di accoglienza, assistenza e supporto ai pellegrini e alla popolazione. "È stata un'altra occasione di orgoglio per la nostra Protezione civile, che non manca mai di essere presente ogni volta in cui è necessario affrontare un'emergenza o partecipare alla gestione di un grande evento", sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, ricordando "che tante volte i nostri volontari e i nostri operatori sono andati in soccorso di chi era in difficoltà ovunque nel mondo ci fosse bisogno, mettendo in pratica quello che è il concetto più alto di fratellanza e di dono, mettendo al servizio la propria professionalità e il proprio tempo".