Nallo (Italia Viva), sull'ospedale del Vco avevamo ragione noi

"Sull'ospedale del Vco avevamo ragione noi e il territorio. Ora però si faccia presto". Così Vittoria Nallo, capogruppo Stati Uniti d'Europa - Italia Viva in Consiglio regionale del Piemonte. "La scelta dell'unico ospedale baricentrico non nasce oggi: è già contenuta in un atto del 2001 e da 25 anni, in tutte le sedi istituzionali - a partire dal lavoro del senatore Enrico Borghi - viene indicata come la soluzione più seria. Oggi la destra arriva dove il territorio era già arrivato da tempo. Gli sconfitti sono Cirio e la Lega, che per cinque anni hanno sostenuto e promesso la tesi irrealizzabile dei due ospedali. Raccontare oggi di una scelta solitaria è una mistificazione della realtà." "Riboldi - conclude Nallo - parla di coraggio, ma quando la realtà ti presenta il conto, prendere atto non è eroismo: è aritmetica".