Minacce da Teheran sui telefoni di esuli iraniani in Italia

Minacce di morte dall'Iran sono giunte sui telefonini di esuli iraniani, abitanti a Torino, contrari al regime di Teheran. La circostanza è emersa oggi nel corso di una manifestazione nel capoluogo piemontese a sostegno delle proteste di questi giorni nel Paese. I messaggi, molto circostanziati, sono stati portati all'attenzione della Digos, che si sta occupando del caso. A riceverli, secondo quanto si è appreso, sono persone riconducibili all'Associazione Iran libero e democratico, di cui uno dei fondatori - nel 2009 - è Tullio Monti, presente alla manifestazione.