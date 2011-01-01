Alba, sei chef stellati cucinano per la mensa della Caritas

Unire la qualità della cucina del territorio con l'attenzione alle persone che vivono in situazioni di fragilità: è questo l'obiettivo dell'iniziativa "a cena con..." promossa dalla Caritas diocesana di Alba (Cuneo). Per tutto il 2026, 14 chef del territorio delle Langhe e del Roero - tra cui anche sei stellati - cucineranno una volta al mese presso la mensa Caritas, mettendo la propria professionalità al servizio di chi vive situazioni di povertà ed esclusione. L'iniziativa partirà il 15 gennaio con Michelangelo Mammoliti del La Rei Natura di Serralunga d'Alba (Cuneo), da poco insignito della terza stella Michelin. "Questo progetto ci ricorda che la carità passa anche dai gesti semplici, come condividere un pasto preparato con attenzione e rispetto. È un segno forte di una comunità che non lascia indietro nessuno" ha dichiarato il vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti. La mensa Caritas in via Pola ad Alba è aperta tutte le sere dell'anno e prepara ogni giorno circa 65 pasti, per un totale di oltre 23 mila cene. In mensa operano più di 100 volontari che si occupano sia della cucina sia della sala.