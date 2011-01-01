Montani (Lega), "no a ospedale unico, mantenere Castelli e San Biagio"

"Alla luce delle ultimissime notizie in tema di sanità, ribadisco la posizione del partito di Salvini nel Verbano-Cusio-Ossola che è quella - mai mutata - a favore del mantenimento e rafforzamento degli ospedali Castelli e San Biagio". Lo dichiara il segretario provinciale della Lega del Verbano-Cusio-Ossola, Enrico Montani, dopo l'annuncio da parte dell'assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, riguardo al "nuovo ospedale" del Vco" che "sarà a Piedimulera". "E' necessario - prosegue - investire sull'esistente, e non avventurarsi in percorsi che avrebbero una durata di almeno 10-15 anni. Non sono le mura che curano le persone, bensì i medici, gli infermieri, il personale tutto e le apparecchiature. E proprio lì noi siamo carenti e per questo motivo abbiamo liste di attesa lunghissime, a discapito di chi vorrebbe curarsi in loco ed è costretto, suo malgrado, a recarsi altrove. Ho la netta sensazione che l'assessore regionale Riboldi si sia concentrato troppo sulla partita ospedali, senza pensare a tutto il resto: ma la sanità è tutto il resto. La recente crisi dell'Eremo di Miazzina, solo per fare un esempio di questi giorni, è testimonianza concreta del fatto che vi sono in essere tutta una seria di situazioni che meriterebbero attenzioni che non hanno".