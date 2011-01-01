Travolto mentre soccorre volpe

Incidente nella notte sulla 460 del Gran Paradiso a Salassa, nel Torinese. Un 43enne di Caluso, dipendente di una ditta di vigilanza privata, è stato investito da un'altra vettura condotta da un ragazzo di 20 anni residente a San Colombano Belmonte. A quanto pare l'addetto alla vigilanza era sceso per soccorrere una volpe appena investita quando è sopraggiunta la seconda vettura che lo ha travolto. Il 43enne è stato soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato al Cto: ha riportato un serio trauma cranico ma non è in pericolo di vita. La dinamica dello schianto è ora al vaglio dei carabinieri di Cuorgnè.