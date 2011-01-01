Tre ragazzine in ospedale, ipotesi monossido di carbonio

Tre ragazzine di 8, 13 e 17 anni sono all'ospedale infantile Regina Margherita, dopo una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. A chiamare i soccorsi è stato il padre, visto il malessere di tutte e tre le figlie, sottoposte poi in ospedale al trattamento in camera iperbarica. L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30 in via Tunisi e le condizioni delle tre ragazzine non sarebbero gravi e restano monitorate in pronto soccorso.