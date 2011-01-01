Legali Burlò, familiari ringraziano istituzioni

"Siamo molto contenti della fine della detenzione di Mario Burlò. Mario ha già potuto sentire la figlia e rassicurato delle sue condizioni di salute. Anche a nome dei familiari vogliamo ringraziare le istituzioni diplomatiche che in questi mesi non hanno mai smesso di lavorare per la liberazione dei nostri connazionali tenendoci costantemente aggiornati". Lo affermano gli avvocati Benedetto Buratti e Maurizio Basile legali dell'imprenditore piemontese scarcerato a Caracas. "Successo ancor più significativo in ragione del quadro socio-politico del Venezuela e dei rapporti con l'Italia", sottolineano i due legali.