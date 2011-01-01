Tir in fiamme sulla tangenziale sud di Torino, traffico bloccato

La tangenziale sud di Torino è rimasta chiusa per diverse ore dalla tarda serata di ieri fino all'alba di oggi a causa dell'incendio di un automezzo pesante alimentato a Gnl. L'episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla A55, in direzione sud Savona-Piacenza, all'altezza dello svincolo della Statale 20, a Moncalieri. Il conducente del tir è rimasto ustionato in modo non grave al volto e alle mani nel tentativo di spegnere l'incendio ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con mezzi provenienti dai distaccamenti di Torino Centrale, Torino Lingotto, Vinovo, Santena e Carmagnola. Presenti anche le pattuglie della polizia stradale di Torino-Settimo, gli ausiliari Itp e i sanitari del 118 Azienda Zero. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per ore e risultano particolarmente delicate a causa dell'alimentazione a gas naturale liquefatto del mezzo. Per consentire l'intervento in condizioni di sicurezza è stato necessario interdire completamente il traffico in direzione sud nel tratto interessato. Dopo lo spegnimento delle fiamme sono iniziate le operazioni di travaso del carburante dal veicolo. L'incidente ha provocato lunghe code; inizialmente è stato disposto l'obbligo di uscita allo svincolo Sito Interporto, successivamente allo svincolo Debouché.