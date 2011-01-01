Lega, la coppia scoppia

Dicono che… la scelta della Regione Piemonte di indicare Piedimulera come unico plesso ospedaliero per tutto il Vco, archiviando definitivamente la linea della vecchia giunta a trazione leghista (due ospedali, due Dea), abbia provocato più di un mal di pancia. E in qualche caso veri e propri drammi. Il caso più emblematico sarebbe quello dell’inossidabile coppia politica Alberto Preioni-Enrico Montani. Il primo, ossolano pragmatico e oggi sottosegretario alla Presidenza della Regione, avrebbe ingoiato il rospo obtorto collo: quando il cadreghino chiama, la coerenza può attendere. Del resto, ora che a decidere sono i numeri di Fratelli d’Italia, e non più i sogni del Carroccio, meglio fare buon viso a cattivo gioco.

Molto meno zen l’ex senatore e presidente del Verbania Calcio Enrico Montani, segretario provinciale della Lega, che alla resa non ci sta proprio. E così, mentre al grattacielo si chiude il dossier, lui apre facebook: comunicati a raffica, toni battaglieri e qualche scivolone grammaticale qua e là. D’altronde – malignano – non è mai stato il punto forte di chi si è sempre vantato di non essere andato oltre la terza media. Montani ribadisce che «la posizione della Lega nel Vco non cambia»: no al nuovo ospedale, sì al mantenimento e rafforzamento dei Castelli di Verbania e del San Biagio di Domodossola. Perché – sostiene – non sono le mura a curare, ma medici e infermieri. Una tesi suggestiva, peccato che il Ministero abbia già detto no a due Dea in un territorio poco popolato e con una specificità montana che, in questo caso, non consente deroghe.

Nel mezzo, Federico Riboldi, assessore meloniano alla Sanità, che con lo studio del Politecnico ha tolto ogni alibi, convincendo anche il governatore Alberto Cirio a mettere il punto fermo su Piedimulera. Partita chiusa. O quasi. Perché Montani continua la sua personale resistenza, sconfessando pubblicamente il placet – seppur a denti stretti – dell’altro maggiorente leghista locale. Una disfida tutta interna al Carroccio, tra Ossola e lago, che rischia di diventare pubblica e pure un po’ imbarazzante. E c’è chi si chiede, con un sorriso malizioso: come la prenderà il povero Riccardo Molinari, segretario regionale della Lega, davanti a questa guerra in salsa ossolana? Dicono che, più che un ospedale nuovo, qui servirebbe una terapia di partito. Intensiva.