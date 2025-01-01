Affluenza record a Prato Nevoso, oltre un milione di passaggi

Sono 1.180.228 i passaggi registrati a Prato Nevoso (Cuneo) dal 23 novembre - giorno di apertura della stazione - all'11 gennaio. L'affluenza si è tradotta in 106.427 primi ingressi, con un incremento del +35% rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione. Per il comprensorio sciistico cuneese si tratta di "un inverno di grandi risultati", testimoniato anche dai numeri del comparto ricettivo. Da dicembre al 6 gennaio l'occupazione delle strutture ha segnato un +38%, mentre il solo mese di gennaio fa segnare un ulteriore balzo in avanti, con un incremento del 50% delle presenze. Lo sci notturno continua a rappresentare uno degli elementi identitari della località: le presenze sulle piste sotto le stelle sono cresciute del 40%. In parallelo cresce il peso della clientela internazionale. Oltre ai mercati tradizionali dell'Europa centro-settentrionale, Prato Nevoso registra un aumento significativo di presenze dal Regno Unito e dalla Russia, ma anche da bacini a lungo raggio come Asia, Sudamerica e Nordamerica.