Alessandria, efficace il piano sicurezza nel periodo festivo

Meno reati denunciati (circa il 10%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un incremento delle persone assicurate alla giustizia (circa il 78%). E' il bilancio sullo stato della sicurezza urbana in Alessandria durante l'ultimo periodo festivo. Lo rende noto, in un comunicato, la Prefettura riferendo dell'ultima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. "Questi risultati - si legge - riflettono la continuità di un dispositivo di controllo del territorio che, secondo le linee strategiche delineate dal Tavolo, ha visto il mantenimento di servizi coordinati ad alto impatto, con cadenza periodica nelle aree urbane già oggetto di particolare attenzione, le cosiddette 'zone rosse'. Continua a essere costante l'impiego di pattuglie di prossimità, assicurando il pronto intervento a tutela delle necessità dei cittadini". In particolare, emerge una diminuzione di truffe, danneggiamenti e lesioni dolose. Il Comitato, in ogni caso, ha confermato come i reati contro il patrimonio rappresentino un fenomeno tenace che rimane prioritario nell'agenda della sicurezza. Intanto, si è concordato sull'opportunità di invitare la cittadinanza a denunciare sempre ai presìdi delle Forze di Polizia.