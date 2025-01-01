Incendio a Casal Cermelli, l'Arpa monitora l'aria

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte, in una nota, comunica gli esiti dei monitoraggi dopo l'incendio nella serata del 18 dicembre a Casal Cermelli (Alessandria) nello stabilimento Bioland di trattamento rifiuti. Le fiamme avevano interessato uno stoccaggio di plastica di sovvallo, in grandi quantità. Il personale tecnico dell'agenzia è intervenuto nell'immediato e nei giorni successivi, campionando l'aria e analizzandola. Gli esiti ottenuti sui campioni prelevati il 19 e il 21 dicembre hanno fornito concentrazioni di sostanze chimiche inferiori ai livelli di esposizione utilizzati come soglie di riferimento in caso di eventi emergenziali. Sola eccezione è rappresentata dal composto acroleina (tipico degli incendi quando brucia plastica) per il 19 dicembre. Nell'abitato di Casal Cermelli sono stati condotti altri prelievi, con campionamento ad alto volume che consente di rilevare tracce di composti in quantità minime. Sono state trovate tracce di Idrocarburi policiclici aromatici dell'ordine dei nanogrammi al metro cubo e sono stati riscontrati valori di diossine e furani in concentrazioni nettamente inferiori a quelli di riferimento dell'Oms e dei valori obiettivo di lungo termine per la pianificazione della qualità dell'aria dalle linee guida tedesche.