In Cdm la riforma del Servizio sanitario, più integrazione ospedale-territorio

Dare una nuova struttura organizzativa al Servizio sanitario nazionale puntando ad una maggiore integrazione tra ospedale e territorio ed istituendo, tra l'altro, nuove tipologie di ospedali, come gli ospedali di terzo livello con elevati standard di qualità e gli ospedali 'elettivi' privi di pronto soccorso ed in rete con i dipartimenti di emergenza-urgenza. E' l'obiettivo del disegno di legge delega che verrà esaminato oggi dal Consiglio dei ministri. Il ddl delega affida al Governo il compito di adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi per aggiornare il decreto legislativo 502 del 1992, sul riordino della disciplina in materia sanitaria. L'obiettivo generale, si afferma all'articolo 1, è rafforzare la tutela della salute sulla base dell'articolo 32 della Costituzione. 'Cuore' del provvedimento è il rafforzamento dell'integrazione tra ospedale e territorio, con l'obiettivo di delineare percorsi più rapidi e meno frammentati e migliorare la gestione dell'emergenza-urgenza. Spazio anche al ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta: previsto un riordino della disciplina per rafforzare il loro ruolo nell'ambito dell'assistenza territoriale. Si punta inoltre alla creazione di nuove reti assistenziali tempo-dipendenti e specialistiche per offrire servizi di prossimità riducendo il fenomeno della mobilità sanitaria, al rafforzamento dell'assistenza delle persone non autosufficienti, al riordino dei servizi di salute mentale e all'incentivazione della digitalizzazione. Quanto alle risorse economiche, l'articolo 3 del provvedimento prevede che i decreti attuativi siano a "neutralità finanziaria", salvo che il Parlamento stanzi risorse aggiuntive con provvedimenti appositi.