Ex Ilva, sciopero a Novi per l'operaio morto a Taranto

14:04 Lunedì 12 Gennaio 2026

Dalle 22 di questa sera, 12 gennaio, alla stessa ora di domani sciopero nello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure (Alessandria) dopo l'infortunio mortale di questa mattina a Taranto, che ha riguardato Claudio Salamida, 47 anni. La mobilitazione è stata decisa dalle organizzazioni sindacali di categoria per tutti i siti del Gruppo con articolazioni territoriali. "Oltre a esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici della vittima, è necessario - sottolinea Maurizio Cantello, segretario provinciale Fiom Cgil Alessandria - ribadire che l'ennesimo episodio conferma quanto sia urgente e non più rinviabile un piano concreto di interventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza negli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Non possono esserci compromessi, quando la posta in gioco è la tutela della vita e della salute dei lavoratori". "Sono anni che denunciamo la poca attenzione e i mancati investimenti sulla sicurezza negli impianti degli stabilimenti ex Ilva", aggiunge Alberto Pastorello (Uilm Uil), ribadendo la vicinanza alla famiglia di Salamida.

