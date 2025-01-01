Ex Ilva, sciopero a Novi per l'operaio morto a Taranto

Dalle 22 di questa sera, 12 gennaio, alla stessa ora di domani sciopero nello stabilimento ex Ilva di Novi Ligure (Alessandria) dopo l'infortunio mortale di questa mattina a Taranto, che ha riguardato Claudio Salamida, 47 anni. La mobilitazione è stata decisa dalle organizzazioni sindacali di categoria per tutti i siti del Gruppo con articolazioni territoriali. "Oltre a esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici della vittima, è necessario - sottolinea Maurizio Cantello, segretario provinciale Fiom Cgil Alessandria - ribadire che l'ennesimo episodio conferma quanto sia urgente e non più rinviabile un piano concreto di interventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza negli stabilimenti di Acciaierie d'Italia. Non possono esserci compromessi, quando la posta in gioco è la tutela della vita e della salute dei lavoratori". "Sono anni che denunciamo la poca attenzione e i mancati investimenti sulla sicurezza negli impianti degli stabilimenti ex Ilva", aggiunge Alberto Pastorello (Uilm Uil), ribadendo la vicinanza alla famiglia di Salamida.