Da domani a Torino semaforo antismog arancio, stop a diesel Euro 5
A Torino torna arancio il semaforo antismog con le relative misure di limitazione al traffico. Da domani a mercoledì 14 gennaio compreso, prossimo giorno di controllo, in base alle previsioni di Arpa Piemonte scatta il livello 1 e alle limitazioni strutturali in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicoli diesel con omologazione Euro 5 dalle ore 8 alle 19. Stessa regola anche per i veicoli adibiti al trasporto merci, che vedranno il divieto di circolazione estendersi ai diesel con omologazione Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 su tutti i giorni, sempre con orario 8-19. Con l'attivazione del livello arancio si fermeranno anche tutti i veicoli dotati di dispositivo Move In, in quanto comunque soggetti alle limitazioni temporanee della circolazione veicolare conseguenti alle previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti nell'aria.