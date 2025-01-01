Lo Russo, su Pnrr Corte dei Conti riconosce il lavoro di Torino

"Il rapporto evidenzia che le soluzioni organizzative per la gestione dei progetti Pnrr di cui la Città di Torino è soggetto attuatore sono adeguate e coerenti con le esigenze di attuazione del Piano. Siamo davvero orgogliosi del lavoro fatto e siamo contenti che questo venga riconosciuto anche dalla Corte dei Conti". Così il sindaco Stefano Lo Russo commenta il report della Corte dei Conti su Pnrr e enti locali, ricordando che "Torino è tra le prime città italiane ad aver avviato il 100% dei cantieri e ad aver raggiunto tutte le milestone previste". "Il Pnrr - aggiunge il primo cittadino e vicepresidente Anci - rappresenta una leva cruciale per lo sviluppo della città e ci sta aiutando nella sua trasformazione, con interventi che abbiamo indirizzato su scuole, biblioteche, mercati e a progetti strategici come la riqualificazione dell'intera area del Valentino con la nascita della nuova biblioteca civica centrale". Lo Russo sottolinea poi che "il documento dimostra inoltre ciò che, come Anci, sosteniamo da tempo ovvero che le esperienze di successo del Pnrr confermano la validità della gestione diretta delle risorse da parte dei Comuni, in termini di investimenti in crescita e maggiore rapidità esecutiva". "Sono i Comuni -conclude - a trasformare i fondi in progetti e poi in realtà è giusto che questa efficienza venga riconosciuta".