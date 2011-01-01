Lo Russo, al questore ho ribadito che servono più poliziotti a Torino

"Ieri ho incontrato il nuovo questore, ovviamente in questo primo incontro abbiamo affrontato le questioni in termini estremamente generali, ma ho ribadito a lui quello che ho detto più volte: abbiamo assoluta esigenza che arrivino più poliziotti a Torino, perché abbiamo delle carenze di organico molto, molto gravi". A dirlo, nella diretta radio del martedì 'Tutto Città', il sindaco Stefano Lo Russo, ricordando che "alla questura di Torino sono oltre 200 gli agenti in meno rispetto alla pianta organica". "Come sindaco - osserva - ricevo molte segnalazioni relativamente alla sicurezza urbana in alcune aree e mi sono fatto interprete, come ho fatto anche col suo predecessore, della richiesta che ci sia attenzione, perché la polizia è essenziale per garantire la sicurezza, permettere alle persone di poter circolare in maniera tranquilla e serena. Spero davvero che il ministero ci ascolti - ribadisce - perché la questione della carenza di organico della polizia di Stato non si può più rimandare". "Al questore, come abbiamo sempre fatto, forniremo la nostra piena collaborazione, quella della polizia municipale", assicura il sindaco, aggiungendo che "in uno degli ultimi Cosp abbiamo chiesto la possibilità di installare nuove telecamere in alcune zone critiche e spero che anche su questo fronte ci si venga incontro". In tema di presidio del territorio si inserisce anche la riqualificazione del commissariato di via Sabaudia, con il trasferimento temporaneo degli uffici nel commissariato di Barriera Nizza fino al completamento dei lavori a inizio 2028.