Venezuelano arrestato e liberato a Torino

Un imprenditore venezuelano è stato arrestato dalla polizia di Stato a Bardonecchia (Torino) lo scorso 5 gennaio in esecuzione di un mandato di cattura emesso dal suo Paese di origine ed è stato rimesso in libertà dalla Corte d'appello di Torino: i giudici, pur prendendo atto degli indizi a carico dell'uomo, hanno fatto presente che in Venezuela si verificano diffuse violazioni dei diritti umani e che le carceri locali non permettono di scongiurare il rischio di un trattamento inumano e degradante. Dunque non si può corso all'iter verso l'estradizione. Il caso è stato riportato da alcuni quotidiani torinesi. L'uomo si chiama Francisco Javier D'Agostino Casado, 51 anni, con doppia nazionalità ispano-venezuelana. Secondo le autorità giudiziarie di Caracas è coinvolto in un traffico illegale di petrolio.