Startup torinese Vado con PayTech Nexi per digitalizzare i pagamenti

Vado, la startup torinese che sta trasformando i distributori automatici in punti vendita digitali, si allea con Nexi, la PayTech leader in Europa. L'accordo permette di integrare l'infrastruttura di pagamento di Nexi all'interno di VadoPay, la nuova tecnologia sviluppata da Vado che consente agli operatori di accettare pagamenti online senza hardware aggiuntivo e senza app, tramite Qr code e checkout digitale. Grazie all'integrazione con XPay, VadoPay - spiega una nota - garantisce transazioni online affidabili, sicure e conformi agli standard internazionali. L'esperienza di pagamento rimane completamente digitale e proprietaria di Vado: Nexi agisce come gateway, offrendo stabilità e continuità operativa. L'obiettivo della collaborazione è accelerare la digitalizzazione del settore vending. Integrando l'infrastruttura di pagamento XPay dentro VadoPay, la tecnologia sviluppata da Vado per abilitare i pagamenti online senza app e senza hardware, gli operatori potranno offrire un'esperienza di acquisto più semplice, sicura e immediata. Il cuore dell'accordo è l'integrazione diretta di XPay come infrastruttura di pagamento all'interno di VadoPay, il sistema di pagamento digitale sviluppato da Vado. Il percorso di onboarding è stato ripensato per essere davvero accessibile: gli operatori possono attivare i pagamenti online in autonomia, senza app aggiuntive, senza hardware esterno e senza competenze tecniche specialistiche. Nexi garantirà inoltre un supporto tecnico dedicato, previsto dalla partnership, per rendere l'integrazione ancora più immediata e affidabile. "Il risultato è un sistema di pagamento moderno, immediato e totalmente hardware-free, che amplia le possibilità commerciali di ogni distributore automatico" spiega Andrea T. Orlando, ceo di Vado.