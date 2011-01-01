Konecta, manifestazione dipendenti sotto la Regione a Torino

Sono diverse centinaia i lavoratori di Konecta, il call center ex Comdata, che manifestano questa mattina sotto le finestre del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino. Tre pullman sono arrivati da Ivrea, altrettanti da Asti. I lavoratori in sciopero rispondono così alla decisione dell'azienda di accorpare le sedi a Torino. Sono in mille a rischio: i dipendenti infatti per mantenere il posto hanno come unica soluzione il trasferimento. Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil regionali, che organizzano il presidio, hanno ribadito la necessità di individuare soluzioni alternative: la manifestazione di questa mattina, sotto le finestre del grattacielo, è anche un tentativo di coinvolgere direttamente la Regione Piemonte nelle trattative visto che l'azienda, per ora, si è resa indisponibile al ritiro del progetto annunciato.