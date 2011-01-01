I principali operatori della distribuzione del gas riuniti a Torino

Board di Gas Distributors for Sustainability (GD4S), associazione europea che riunisce i principali operatori della distribuzione del gas, si riunisce oggi, 13 gennaio, per la prima volta presso la sede storica di Italgas a Torino per discutere le priorità strategiche del settore e definire gli indirizzi comuni in un contesto in cui, per ragioni economiche e geopolitiche, le infrastrutture del gas sono tornate a svolgere un ruolo centrale nei sistemi economici e industriali. In questo contesto, GD4S si propone come interlocutore chiave per le istituzioni europee, contribuendo al processo di definizione delle politiche energetiche e climatiche dell'Ue con l'esperienza pratica degli operatori dei sistemi di distribuzione del gas e sostenendo lo sviluppo di un sistema energetico resiliente, economicamente accessibile e sostenibile, radicato nei territori locali. L'incontro è dedicato anche alla preparazione del Biomethane Connect Europe, il flagship event dell'associazione che si svolgerà a Madrid il 5 e il 6 marzo. Il confronto si concentra anche sulla preparazione del settore all'integrazione degli operatori della distribuzione gas e idrogeno nella Eu Dso Entity a partire dal 2026, passaggio chiave per una governance più efficace, coordinata e coerente delle reti di distribuzione europee. "L'incontro di Torino riflette la responsabilità degli operatori della distribuzione del gas nel sostenere la transizione energetica europea, garantendo al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività e l'accessibilità economica per i consumatori", spiega Laurence Poirier Dietz, presidente di GD4S. Il meeting conferma, inoltre, il ruolo-guida dell'Italia e di Italgas nel promuovere la cooperazione europea in materia di innovazione tecnologica, digitalizzazione e decarbonizzazione delle reti di distribuzione del gas. GD4S riunisce 12 operatori della distribuzione del gas che operano in Ue e in Uk, che servono complessivamente oltre 60 milioni di consumatori (circa il 49% del totale) attraverso una rete che si estende per oltre 930.000 chilometri.