Nasce Enter Academy, iniziativa del Club degli investitori

Nasce Enter Academy, fondazione senza scopo di lucro per ispirare, educare e connettere la prossima generazione di imprenditrici e imprenditori. Il 14 gennaio alle Ogr Torino l'evento di lancio. E' sostenuta da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Camera di Commercio Torino. "La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene Enter Academy perché intercetta un'esigenza strutturale: rafforzare il ricambio imprenditoriale e valorizzare talento e competenze tra le nuove generazioni. In linea con le priorità del nostro programma 2025-2028, sosteniamo iniziative che rendono più accessibili i percorsi di sviluppo e rafforzano le connessioni tra università, impresa e comunità dell'innovazione" afferma Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Crediamo che il modo di pensare imprenditoriale sia una leva strategica per il futuro: non significa solo fare impresa, ma sviluppare visione, capacità di risolvere problemi e di trasformare le idee in azioni concrete" sottolinea la presidente della Fondazione Crt, Anna Maria Poggi. Il progetto si articola su due pilastri: Enter Camp, un'esperienza intensiva di 4 giorni con gli atenei del territorio che coinvolgeranno i propri studenti (target 20-25 anni) e Enter Club, la community che supporta gli Alumni con mentorship, borse di studio ed eventi dedicati, per connettere i partecipanti a una rete di oltre 100 mentor e partner anche internazionali. Si parte con il Piemonte, grazie alla partnership con Unicredit (da cui nasce il progetto pilota che ha già visto due edizioni presso Unicredit University) con l'obiettivo di coinvolgere le Università di tutto il paese. A guidare Enter Academy Giancarlo Rocchietti (presidente) con Barbara Graffino (consigliere delegato), Andrea Rota (consigliere), Bernardo Bertoldi (consigliere), Vittoria Rossi (project and community manager). Enter Academy coinvolgerà nei propri camp oltre 3.000 studenti nei prossimi 3 anni.