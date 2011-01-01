Aziende familiari, al via il comitato per la corporate governance

Si è insediato ieri il comitato per la corporate governance delle imprese familiari non quotate, l'organismo incaricato di vigilare sull'applicazione del codice di autodisciplina per le società non quotate a controllo familiare redatto e promosso da dall'associazione delle aziende familiari Aidaf, Assonime, Sda Bocconi e dalla Cattedra Aidaf-Ey in memoria di Alberto Falck dell'Università Bocconi. Parte da Bari, Napoli e Salerno la presentazione del nuovo codice. Il Comitato è composto da imprenditrici e imprenditori familiari e rappresentanti dei promotori: Veronica Buzzi (Buzzi), Mauro Fanin (Cereal Docks), Alessandro Garrone (Erg), Andrea Illy (illycaffé, nominato presidente del Comitato), Daniela Vinci (Masmec), Stefano Firpo e Marcello Bianchi (Assonime), Giovanna Gregori (Aidaf), Alessandro Minichilli (Sda Bocconi), Carlo Salvato (cattedra Aidaf-Ey, Università Bocconi): il comitato "resterà in carica tre anni - spiega una nota - e si riunirà almeno una volta l'anno per definire strategia e piano di attività, proporre eventuali aggiornamenti al codice e predisporre la relazione annuale, anche grazie al supporto di una segreteria tecnica, composta da rappresentanti dei promotori e il cui coordinamento è stato affidato a Mateja Milic di Assonime". Sono stati designati anche quattro 'Ambassador accademici', che supporteranno i promotori nella diffusione del Codice sul territorio nazionale (Bernardo Bertoldi, Università di Torino; Paolo Gubitta, Università di Padova e Cuoa; Donata Mussolino, Università di Napoli Federico II e Flag-Family Business Lab on Accounting and Governance; Alessandro Zattoni, Luiss). "Con l'insediamento del comitato si apre un percorso di presentazione dei princìpi sul territorio, che coinvolge associazioni, università e business school, con l'obiettivo di accompagnare le aziende nella comprensione e nell'adozione dei Princìpi: si parte oggi con la prima tappa all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per proseguire mercoledì 14 gennaio al Centro Congressi "Federico II" di Napoli e giovedì 15 gennaio a Salerno nella sede di Confindustria".