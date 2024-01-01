Piemonte, dalla Regione oltre 10 milioni per la montagna

In Piemonte la Regione investe oltre 10 milioni per sostenere la montagna: la nuova misura, presentata oggi, è destinata alle Unioni montane nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), annualità 2024. A illustrarla, l'assessore alla Montagna Marco Gallo, il direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Angelo Robotto, e il presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero. La misura, è stato sottolineato, nasce dalla consapevolezza di un contesto complesso: "da un lato lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione e le difficoltà di accesso ai servizi; dall'altro una montagna viva, capace di attrarre turismo, nuove imprese, progettualità legate alla sostenibilità, all'agricoltura e alla valorizzazione delle risorse locali". "Questa misura - ha detto Gallo - rappresenta un cambio di passo nelle politiche per la montagna. Mettiamo risorse importanti direttamente nelle mani delle Unioni montane, riconoscendo la loro capacità di leggere i bisogni reali dei territori e di trasformarli in progetti concreti". Le priorità, definite anche attraverso il confronto con l'Uncem, riguardano il miglioramento della connettività e la promozione del territorio, con interventi per la banda ultra larga in edifici pubblici, rifugi alpini ed escursionistici, e il sostegno a percorsi turistici innovativi, attività outdoor, destagionalizzazione e valorizzazione dei mestieri e dei prodotti artigianali. Ma anche i servizi per l'infanzia e la scuola, inclusi mensa e trasporti, e l'adeguamento della segnaletica dei percorsi della rete escursionistica regionale.