Iren cerca 'Idee in Azione', una call per progetti di sostenibilità

Partecipare in prima persona al miglioramento della sostenibilità del proprio territorio: è l'obiettivo di 'Idee in Azione' la call del Comitato Territoriale Iren di Torino, aperta fino al 22 febbraio, che offre alla comunità locale l'opportunità di proporre iniziative capaci di generare impatti positivi e concreti. L'iniziativa, che mette a disposizione un contributo fino a 25.000 euro per ciascun progetto selezionato, è rivolta a scuole, università, enti del terzo settore, associazioni, cooperative sociali e piccoli comuni, fino a 5.000 abitanti. E' possibile presentare proposte, singolarmente o in collaborazione, in vari ambiti della sostenibilità, tra i quali, ad esempio, efficienza energetica, economia circolare, tutela delle risorse naturali, educazione. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività del Comitato Territoriale Iren di Torino in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo Iren: transizione ecologica, vicinanza ai territori, sostegno alle comunità per realizzare crescita sostenibile. Le candidature dovranno essere inviate online tramite la piattaforma www.irencollabora.it e i progetti saranno valutati secondo criteri di coerenza, impatto, originalità e replicabilità. Un apposito webinar per avere maggiori informazioni è in programma il 22 gennaio.