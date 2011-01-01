Spara alla moglie malata e si uccide nel Novarese

Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. È una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri per i due anziani trovati morti a Cameri, in provincia di Novara: quella di un omicidio-suicidio. La coppia viveva in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale del comune dell'Ovest Ticino. L'arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. L'allarme è arrivato in tarda mattinata e sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso delle due persone.