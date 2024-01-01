Oltre 16mila bonifiche di siti regionali in corso in Italia

Sono oltre 16mila (precisamente 16.365) le bonifiche di siti regionali in corso e 22.191 quelle concluse in Italia. Il 28% dei procedimenti in fase di intervento/bonifica si trova in Lombardia, il 12% in Piemonte, l'11% in Toscana. E' quanto emerge dal IV Rapporto sulle bonifiche dei siti regionali pubblicato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che illustra e analizza i dati relativi ai procedimenti di bonifica aggiornati al 1 gennaio 2024 sulla base dei dati trasmessi da Snpa (Sistema nazionale per la protezione ambientale), dalle Regioni e dalle Province Autonome per il popolamento 2024 di 'Mosaico', la banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica. Il 46% dei Comuni, pari a 3.619, ha almeno un procedimento di bonifica in corso al primo gennaio 2024; a livello regionale il 70% dei procedimenti si è concluso senza necessità di intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza; ogni anno vengono avviate sul territorio nazionale in media 1.190 nuove bonifiche. A livello nazionale, risultano censiti 484 siti 'orfani', di cui 225 finanziati e 55 con procedimento concluso al I gennaio 2024, ovvero quei siti "per i quali nessun soggetto, a vario titolo, ha provveduto agli adempimenti previsti dalla norma per i procedimenti di bonifica - spiega Ispra - Si tratta prevalentemente di siti 'storici', per i quali la macchina dell'Amministrazione pubblica si è attivata recentemente stanziando finanziamenti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Ispra spiega inoltre che "l'avvio di un procedimento non comporta l'automatica necessità di un intervento di bonifica, ma l'obbligo emerge solo dopo i dovuti accertamenti. L'esecuzione di un intervento si è resa necessaria solo per il 30% dei siti. In Italia sono censiti 3.243 procedimenti, in fase di intervento di bonifica, di cui 2.601 con intervento in corso e 642 con lavori terminati ma non ancora certificati".