STATO SOCIALE

Rsa, anziani in lista d'attesa. Piemonte: rette da 3mila euro

Cresce il numero degli ospiti delle strutture, ma pesanti differenze tra Nord e Sud nell'offerta delle strutture. Performance migliori nel Nord-Est. Il 13% del personale è straniero, ma si faticano a trovare Oss e infermieri. Il nodo piemontese delle convenzioni

In un Paese che sta invecchiando rapidamente non stupisce che aumenti il numero di ospiti nelle Rsa e che spesso sia maggiore quello degli anziani che un posto attendono di trovarlo, mostrando carenze sul fronte delle strutture e dell’intero sistema del Welfare che ormai si protraggono da anni.

Il rapporto Istat

Uno dei dati che emergono dall’ultimo report dell’Istat, basato sulle rilevazioni del 2024, è però ancora una volta quello relativo alle profonde differenze all’interno del territorio nazionale. Basti osservare che se nel Nord si può contare su 10 posti letto per ogni mille abitanti, questa cifra scende vertiginosamente al 3,4% nel Sud con una media nazionale di 7,2.

E questo accade a fronte di un aumento segnato nel 2024 rispetto all’anno precedente del numero di ospiti delle strutture salito del 6% portando il totale a 385.871 di cui tre su quattro sono anziani, spesso ultraottantenni e in maggioranza donne. Il resto della popolazione che vive nelle 12.987 Rsa è composto da disabili, minori stranieri non accompagnati e altri soggetti fragili.

Entrando ancor più nel dettaglio dell’analisi dell’Istat, si nota come se il massimo della disponibilità di posti per abitanti si ha nel Nord-Est con 10,5 posti per mille residenti, altre differenze geografiche emergano nella tipologia delle strutture. Nell’appena citato Nord-Est il 30% conta al massimo sei posti letto, mentre nel Nord-Ovest le strutture sono prevalentemente più grandi con il 18% di queste che offre da 46 a 80 posti e il 16,5% più di 80. Per quanto riguarda le persone non autosufficienti anche in questo caso il massimo livello con 32 posti ogni mille abitanti lo si trova in Veneto e nelle regioni vicine, mentre si scende a 28 nel Nord Ovest, precipitando a 6 posti nel Sud.

Le attese in Piemonte

Ci sono gli ospiti e, naturalmente, c’è il personale che non sempre è sufficiente e sempre più spesso si fatica a trovare, come conferma per quanto riguarda il Piemonte, Michele Colaci, coordinatore del tavolo di rappresentanza dei gestori e proprietari delle strutture: “La situazione è sempre molto critica per quanto attiene agli operatori sociosanitari, ma stanno emergendo crescenti difficoltà anche nel reperire infermieri”.

A conferma di questo c’è il dato nazionale che attesta come sui circa 355mila dipendenti il 13,5% sia straniero e di questi uno su due extraeuropeo. La quota di personale che arriva dall’estero arriva al suo massimo, ovvero al 18%, proprio nel Nord-Ovest calando di due punti nel Nord-Est.

Ma è un’ulteriore percentuale a rivestire maggior importanza, facendo sintesi dei vari fattori, rispetto alle esigenze degli ospiti e delle loro famiglie. Si tratta del tasso di risposta alle richieste di ricoveri che se porta al 75,5% la media nazionale vede notevoli divari tra una regione e l’altra. Il cento per cento c’è solo in Valle d’Aosta e nella Provincia di Bolzano, ma a fronte di un misero 41,3 della Sicilia o il 47% della Campania, risposte più che buone arrivano in Friuli-Venezia Giulia col 94,7%, in Veneto (83,%) ma anche in Lombardia dove il tasso di risposta è dell’82,2% e ancora meglio in Emilia-Romagna (93,7%).

Tremila euro al mese

Nel Nord peggio del Piemonte che si ferma al 76,4% fa solo la Liguria con il 66,1%. E proprio la situazione piemontese, dove da tempo è aperto un deciso confronto tra i gestori e la Regione sulle vicende delle tariffe e dei sostegni economici, mostra ancora limiti e difficoltà. “Non per mancanza di posti nelle oltre 700 strutture – come spiega Colaci – quanto per mancanza di soldi per le convenzioni”. Quindi l’attesa non è per trovare un posto nelle Rsa, bensì per trovarlo senza doversi sobbarcare completamente la retta che in media non va al di sotto dei 3mila euro al mese.