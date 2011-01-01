L'Università di Torino si rafforza in Europa con la sede di Bruxelles

Rafforzare il ruolo dell'Università di Torino nel dibattito europeo sul futuro della ricerca, dell'innovazione e delle competenze. È questo l'obiettivo della missione istituzionale di due giorni che ha portato UniTo a Bruxelles con una serie di incontri di alto livello presso Commissione Europea, Parlamento Europeo e Rappresentanza Permanente d'Italia. La delegazione UniTo, composta dalla rettrice Cristina Prandi, dal vice rettore vicario agli Affari Europei Francesco Costamagna e dalla vice rettrice alla Ricerca Luisella Celi, ha visitato la sede dell'Università di Torino a Bruxelles. Fondata nel 2022 e situata nel cuore del quartiere europeo, la sede UniTo di Bruxelles svolge un ruolo strategico di collegamento e interlocuzione diretta con funzionari europei ed eurodeputati, rappresentando una vera e propria finestra sulle politiche e sulle scelte strategiche che orientano le opportunità di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. Supporta l'accesso dell'ateneo ai programmi Ue e promuove azioni di partenariato con università, centri di ricerca e stakeholder italiani e internazionali. "La presenza dell'Università di Torino a Bruxelles rappresenta un presidio strategico nel cuore dell'Europa, essenziale per partecipare in modo attivo e autorevole ai processi decisionali che orientano il futuro della ricerca, dell'innovazione e delle politiche sulle competenze. Essere presenti significa poter dialogare direttamente con le istituzioni europee, intercettare tempestivamente le opportunità e contribuire alla definizione delle politiche comuni. Questa sede rafforza la vocazione internazionale del nostro ateneo" sottolinea Prandi