POLITICA & SANITÀ

"Giù le mani dai piccoli ospedali".

La montagna "avvisa" Schillaci

Dall'Uncem forte preoccupazione per la riforma della rete ospedaliera. Il presidente Bussone: "Il ministro chiarisca come impatterà il cambiamento sui territori". In Piemonte l'annosa questione delle piccole strutture tra costi e ruolo di presidio

Quale destino per i piccoli ospedali nelle zone di montagna che sommano proprio nelle loro dimensioni e nella loro collocazione geografica quella che per alcuni aspetti può rappresentare una criticità, ma per altri un presidio irrinunciabile su territori disagiati? A chiedere “come impatta la prossima riforma del servizio sanitario nazionale sui territori montani?” è Marco Bussone, presidente di Uncem.

La legge delega

Bussone, il piemontese che dal 2018 guida l’unione che rappresenta le comunità e i comuni montani a livello nazionale, accende il faro della montagna su una questione che da sempre è fonte di diverse visioni e altrettante scelte per quanto concerne i servizi ospedalieri. Lo fa pochissimi giorni dopo che il Governo ha approvato il disegno di legge delega proposto dal ministro della Salute Orazio Schillaci per dar corso al ridisegno della rete ospedaliera italiana con l’introduzione di nuove categorie di classificazione dei nosocomi.

Bussone spiega che Uncem ha iniziato ad analizzare il testo e non nasconde che tra l’architettura dell’assistenza territoriale e ospedaliera e, più in generale, il modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, venga riscontrata una poca chiarezza proprio rispetto agli ospedali che servono le popolazioni dei territori montani.

I nuovi parametri

Lo schema di Schillaci prevede, come abbiamo riferito l’altro giorno, gli ospedali elettivi privi di pronto soccorso chiamati a operare in rete con l’emergenza-urgenza, nel rispetto di tempi massimi di collegamento e requisiti uniformi di sicurezza e qualità, e gli ospedali di terzo livello, ma questo ai Comuni di montagna non sembra bastare per non nutrire più d’una preoccupazione.

“Al ministro chiediamo di analizzare bene cosa abbiamo sui territori e cosa si vuole fare delle strutture ospedaliere delle zone montane”, spiega Bussone che porta ad esempio aree del Paese in cui l’incertezza è più che motivata. “Penso al Molise dove proseguono le mobilitazioni di sindaci e cittadini per salvare e potenziare le strutture. Cosa diventeranno? E nelle zone alpine, nei fondovalle, dove molte strutture sono state depotenziate negli ultimi dieci anni. Cosa ne sarà?”.

Sopravvissuti ai tagli

Nell’elenco dell’Uncem, ovviamente, c’è anche il Nord e lo stesso Piemonte che sui piccoli ospedali in zone morfologicamente disagiate in passato ha visto battaglie per salvare i presidi anche quando la scure dei tagli calò con forza.

Anche oggi, come ricorda il presidente di Uncem, “ci sono ospedali come quello di Lanzo, di Borgosesia e altri ancora per cui deve essere chiaro il futuro e le garanzie di fronte all’annunciata riforma. Per questo serve un quadro omogeneo che vogliamo da subito analizzare con le Regioni. Non possiamo trovarci – avverte Bussone - con una riforma così importante e impattante sui cittadini non concertata e non analizzata dalle Regioni con gli enti locali. Uncem fa la sua parte, a difesa delle comunità locali”.

L’appello dei territori di montagna è chiaro: “Non si eliminino ospedali, non si tolgano pronto soccorso e reparti, non si riducano ulteriormente i servizi. Si scelga – aggiunge Bussone - di potenziare un sistema territoriale che ha negli ospedali un punto fermo insieme con medici di medicina generale, soccorso in emergenza, farmacie dei servizi, case della salute, strutture per lungodegenza e cronicità”.