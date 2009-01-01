La Regione stanzia 4,5 milioni per la sicurezza sulle piste da sci

Ammonta a 4,5 milioni di euro lo stanziamento della Regione Piemonte a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche piemontesi per la stagione invernale 2024/2025 per la sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita. Il bando, che chiuderà il prossimo 16 febbraio, è rivolto alle microstazioni e alle grandi stazioni sciistiche piemontesi, in attuazione della legge regionale 2/2009. Le risorse sono destinate in via prioritaria agli interventi di tutela della salute, garanzia e mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle piste e nelle aree sciabili, oltre che al sostegno delle spese di funzionamento, indispensabili per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita e delle piste di fondo. Nel dettaglio, 4,41 milioni di euro sono destinati agli interventi a favore delle imprese che gestiscono le stazioni sciistiche, mentre 90 mila euro sono riservati ai Comuni, che in alcuni contesti più piccoli e locali gestiscono direttamente la stazione sciistica. Il bando sostiene le spese legate alla sicurezza e alla salute degli utenti, e quelle di gestione. "La sicurezza sulle piste e negli impianti non è negoziabile", sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna e al sistema neve, Marco Gallo. "Con questo stanziamento la Regione Piemonte interviene in modo puntuale per garantire standard elevati di sicurezza, sostenere chi gestisce quotidianamente le stazioni sciistiche e tutelare sciatori, famiglie e operatori. È una scelta di responsabilità che mette al centro le persone e rafforza la credibilità del nostro sistema neve". A completamento dell'intervento, il bando regionale sostiene anche le spese legate all'innevamento programmato, riconosciuto come elemento fondamentale per garantire migliori condizioni di sicurezza sulle piste, continuità della stagione sciistica e qualità dell'offerta turistica, soprattutto in un contesto climatico sempre più complesso.