CRONACA VERA

Venezuela, libero l'imprenditore alessandrino Luigi Gasperin

L'annuncio del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è arrivato in mattinata. Ora si trova a Caracas. Provato, ma in buone condizioni. Ha un'azienda a Maturín

“Anche Luigi Gasperin è libero”. Ad annunciarlo è Antonio Tajani che lo scrive su X. Il ministro degli Esteri lo scrive intorno alle 9 del mattino allegando al messaggio una fotografia: “Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l'ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere".

L’imprenditore alessandrino 77enne è provato ma in condizioni stabili e avrebbe annunciato l’intenzione di rimanere in Venezuela per tornare alla città di Maturín (nello Stato di Monágas) dove si trova la sua azienda. Nella notte, spiega il ministero, è stato reso esecutivo l'ordine di scarcerazione che era già stato emesso ma non era ancora stato recepito da una delle amministrazioni venezuelane. La famiglia di Gasperin risiede a Tortona.

“Apprendiamo con felicità della notizia dell'avvenuta liberazione di Luigi Gasperin, tortonese detenuto in Venezuela, condividendo il sollievo della famiglia, soprattutto dopo che ne era stata annunciata la scarcerazione la settimana scorsa, fra i primi italiani a essere liberati. Scarcerazione poi ritardata a causa di alcune complicazioni burocratiche – è il commento di Federico Chiodi, sindaco di Tortona – Ora si può finalmente festeggiare la buona notizia per la quale è doveroso ringraziare la diplomazia internazionale, la rappresentanza legale della famiglia e il governo italiano. Luigi Gasperin ha deciso per il momento di restare in Venezuela per portare a termine una serie di impegni lavorativi, dopo i quali tornerà in Italia”.