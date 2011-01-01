Canalis (Pd), al quartiere Vallette 13 mila abitanti senza un pediatra

"Il distretto Nord ovest dell'Asl città di Torino continua ad essere nell'occhio del ciclone. Dopo i problemi sui presidi territoriali di via del Ridotto, via le Chiuse e Via Foligno, il territorio delle circoscrizioni 5 e 4 vive una nuova emergenza. Da ottobre non c'è più nessun pediatra nel quartiere Vallette e 250 bambini devono spostarsi per ricevere le cure. Alla faccia dell'attenzione alla medicina territoriale e alle periferie. Già nel 2018 il quartiere Vallette era rimasto senza pediatra, ma nel giro di qualche mese l'Asl aveva trovato un professionista che aprisse l'ambulatorio almeno qualche ora la settimana, per venire incontro alle famiglie non automunite e risparmiare ai bambini malati un viaggio sui mezzi pubblici. Adesso ci risiamo. In un quartiere di 13.000 abitanti, con età media di 45 anni (inferiore alla media cittadina di 47), non c'è più neppure questo parziale servizio settimanale e genitori e nonni devono cavarsela da soli". Così Monica Canalis, consigliera regionale del Pd. "La prospettiva - prosegue - del varo delle Aft (Aggregazioni Funzionali Territoriali) a inizio 2026 aveva dato qualche speranza. Si pensava che col maggior coordinamento tra i pediatri di libera scelta, generato dalle Aft, si sarebbe trovata una soluzione anche per Vallette. Purtroppo, però, ad oggi la Aft dei pediatri del distretto nord ovest non è ancora stata costituita, a dispetto dei reiterati annunci dell'assessore regionale Riboldi. Non ci sono né l'Aft né il pediatra a Vallette. C'è solo molto sconforto e senso di abbandono, in una delle periferie più estreme della città".