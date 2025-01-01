Camera di commercio di Alessandria e Asti, eletta la giunta

Il Consiglio della Camera di commercio di Alessandria-Asti, insediatosi lo scorso 22 dicembre e rappresentato nella totalità dei suoi componenti, ha eletto la nuova Giunta camerale nelle persone di: Ferrari Adelio Giorgio (settore artigianato), Goria Erminio Renato (settore industria), Monticone Monica (settore agricoltura), Pedrazzi Alice (settore commercio), Serpentino Maurizio (settore cooperative). I cinque componenti eletti affiancheranno il presidente Gian Paolo Coscia, riconfermato per acclamazione nella seduta di dicembre, nella gestione dell'Ente camerale per il mandato 2025-2030. "Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento ai consiglieri - spiega Coscia - per la fiducia che hanno manifestato nei miei confronti e per il senso di responsabilità dimostrato in occasione dell'elezione della Giunta camerale. Il risultato ottenuto non è solo la nomina di una Giunta, ma la conferma di una visione condivisa. Grazie all'impegno di tutti i Consiglieri, abbiamo oggi una squadra che garantisce continuità e coesione all'azione di governo della nostra Camera di commercio. Sono particolarmente orgoglioso della composizione di questo gruppo, che riflette una rappresentanza equilibrata sotto ogni profilo: settoriale, per dare voce a tutte le componenti del nostro tessuto economico, territoriale, per presidiare con attenzione ogni area delle nostre due province, di genere, per integrare prospettive diverse e complementari, valore aggiunto imprescindibile per la crescita. Questa sintesi di competenze e sensibilità ci permetterà di affrontare le sfide future con maggiore solidità, certi che l'unità d'intenti resti la nostra forza principale".