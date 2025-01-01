Piemonte, entro il 30 candidature per alcune nomine del Consiglio

Sono stati pubblicati oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte i bandi per la presentazione delle candidature per alcune nomine alle fondazioni Luigi Einaudi e Special Olympics, per sostituzione di esponenti dimissionari. La scadenza è il 30 gennaio. Dovranno essere nominati un rappresentante nel consiglio di amministrazione della Fondazione 'Comitato organizzatore dei Giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 2025', e un membro nel comitato di indirizzo della Fondazione Luigi Einaudi.