GRANA PADANA

Vannacci spara a salve.

Solo tre no al Dl Ucraina

Quello che doveva essere il primo passo per la nascita della nuova formazione si trasforma in un mezzo flop: a seguire le indicazioni del generale sul no al rifinanziamento degli aiuti a Kiev solo i leghisti Sasso e Ziello e il "pistola" Pozzolo. Il fronte del Nord gongola

Doveva essere il battesimo politico di una nuova creatura a destra, il primo strappo capace di certificare l’esistenza di una pattuglia parlamentare pronta a rompere gli argini della maggioranza e a dare forma a un nuovo soggetto. È finita invece con un mezzo flop, numeri alla mano e immagini alla vista: sul voto al Dl Ucraina il generale Roberto Vannacci ha incassato l’appoggio di tre soli deputati. Due leghisti, Edoardo Ziello e Rossano Sasso, e l’ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, oggi nel Misto dopo le vicende dello “sparo di Capodanno”. Decisamente troppo poco per parlare di scissione, ma persino per dar vita a una fronda interna strutturata. E abbastanza, invece, per far gongolare il fronte leghista del Nord che si oppone alla “vannaccizzazione” della Lega, e fa capo all’ex governatore veneto Luca Zaia, ai capigruppo di Camera e Senato – il piemontese Riccardo Molinari e il lombardo Massimiliano Romeo – e al presidente della Lombardia Attilio Fontana. Sono loro i veri vincitori di oggi.

Il decreto

Il voto di oggi a Montecitorio è quello sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto e sulla risoluzione unitaria del centrodestra che conferma la linea del governo: continuare il sostegno militare a Kiev. Una linea che la Lega, riunita dal segretario e vicepremier Matteo Salvini proprio alla Camera, ha deciso di seguire, mettendo da parte almeno per il momento ogni ambiguità. In contrasto con questa scelta, Vannacci aveva indicato il no, presentandolo come l’avvio di una nuova stagione politica. Il risultato, però, racconta un’altra storia: tre voti contrari, otto deputati leghisti in missione, sette assenti. Gran parte degli “scissionisti” annunciati non si vede, in tanti hanno preferito stare alla larga da Roma per evitare di bruciarsi. E chi rischia di rimanere scottato ora è proprio l’ex parà della Folgore, che pur essendo vicesegretario del Carroccio oggi è stato messo in nettissima minoranza.

Appoggio esterno

Fuori da Montecitorio, intanto, va in scena il contorno simbolico. Un flash mob del Movimento Mondo al Contrario per mostrare la contrarietà al decreto. Lo slogan è netto: “Basta finanziamenti a Kiev per le armi. Le risorse per i cittadini italiani”. Le armate vannacciane hanno provato ad assediare il Parlamento muniti solo di uno striscione e con un messaggio ripetuto come un mantra. Ma i numeri, anche qui, tradiscono le ambizioni: meno di una decina di persone, otto uomini e una donna. In piazza, sotto la bandiera del team Vannacci “Roma caput mundi”, ci sono Marco Pomarici, presidente del consiglio comunale di Roma ai tempi di Gianni Alemanno sindaco, oggi leghista e vannacciano, e Guido Giacometti, da pochi giorni nominato presidente del Movimento Mondo al Contrario al posto del dimissionario Norberto De Angelis.

Tutti in piazza, ma è quella sbagliata

C’è persino un piccolo equivoco logistico, che i fatti di giornata trasformano rapidamente in metafora politica: il comunicato annunciava l’appuntamento in piazza del Parlamento, ma la piazza dove si entra alla Camera è piazza di Monte Citorio. Il drappello si ritrova così a piazza Capranica, in attesa del via libera della polizia. Nell’attesa, prove tecniche di adunata: striscione srotolato, foto, dichiarazioni. Pochissimi. Nove. Il messaggio però è aggressivo, con Pomarici che attacca: “Troppi soldi vanno a Kiev, buona parte di questi soldi sono andati per cessi d’oro e per il cerchio magico di Zelensky. Prima l’Italia: destiniamo quei soldi ai cittadini italiani, alle tante urgenze del nostro Paese”. Giacometti rincara la dose: “No al rifinanziamento del decreto Ucraina, no al concetto di pace giusta, che è puramente idealistico. Serve un accordo pragmatico, come dice il nostro generale”.

Missione abortita

Quando finalmente il gruppo ottiene l’ok per spostarsi sotto l’obelisco di Monte Citorio, passano alcuni parlamentari. Il senatore leghista napoletano Gianluca Cantalamessa tira dritto. Ziello e Sasso, i due leghisti destinati a votare contro la maggioranza, fanno il giro largo. I manifestanti li chiamano a gran voce, loro si fermano per un saluto rapido, nessuna foto dietro allo striscione, e poi via verso l’Aula, dove di lì a poco voteranno no insieme a Pozzolo, mentre Crosetto illustra il provvedimento.

È tutto qui lo strappo. Tre voti contrari non fanno una corrente, figuriamoci un partito. Il “primo passo” annunciato per la nascita di una nuova formazione si arena tra assenze, missioni e distinguo. Il generale oggi spara a salve, mentre nel Carroccio la linea ufficiale tiene e il Nord leghista osserva soddisfatto: l’esperimento vannacciano, almeno per ora, non sfonda. La piazza è piccola, l’Aula ancora di più. E l’adunata resta un titolo senza seguito.