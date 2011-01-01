MANDARINI & FICHI SECCHI

La Regione Piemonte perde la testa. Trame FdI sul direttore generale

Tra norme aggirate, ruoli mai chiariti e ambizioni, l'uscita del direttore della Giunta Frascisco apre una partita delicata sulla successione: Fratelli d'Italia spinge per un manager esterno, gli alleati frenano. In gioco l'equilibrio tra politica e alta burocrazia

E stavolta non è una finta, né l’ennesimo rinvio mascherato da senso di responsabilità istituzionale. Paolo Frascisco prepara davvero le valigie. Il direttore della Giunta della Regione Piemonte, classe 1958, in amministrazione dal 2011, ha comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di lasciare l’incarico. Termine ultimo: 1° luglio. Una data che a Palazzo non sorprende più nessuno, soprattutto dopo che lo stesso governatore, la scorsa estate, gli aveva chiesto di restare almeno fino a fine anno per consentire una successione ordinata. Del resto, si tratta – almeno sulla carta – del ruolo apicale dell’amministrazione regionale.

Direttore non segretario

Sulla carta, appunto. Perché qui sta il punto. A differenza della sua omologa a Palazzo Lascaris, Aurelia Jannelli, segretaria generale del Consiglio regionale, figura pienamente riconosciuta e disciplinata dalla legge regionale 23/2008 (articolo 8), Frascisco non è mai stato segretario generale. Formalmente è “solo” direttore della Direzione A1000A, la “Direzione della Giunta regionale”. Una differenza non da poco, scolpita nelle norme ma annebbiata negli anni da prassi, silenzi e una certa acquiescenza politica.

La confusione nasce nel 2014, quando la legge regionale 8/2014 inserisce l’articolo 8 bis nella 23/2008, istituendo la figura del segretario generale della Giunta in occasione dell’arrivo, nel 2016, del milanese Michele Petrelli, chiamato dall’allora presidente Sergio Chiamparino verso l’epilogo del suo mandato. Un’esperienza breve, due anni e mezzo appena, archiviata senza rimpianti. Tanto che nel 2020 la legge regionale 15 cancella tutto: l’articolo 8 bis viene abrogato e con lui scompare la figura del segretario generale della Giunta.

Direttore della direzione della direzione

Da lì in poi, il vuoto. E nel vuoto si insinua Frascisco. In tandem con l’assessore Marco Gabusi, prova a far passare una delibera che attribuisca alla Direzione della Giunta anche funzioni di coordinamento generale, con una formula che avrebbe consentito di qualificare il suo responsabile come “direttore generale della Regione Piemonte”. Tentativo fallito. Ma il seme è gettato. E la risposta non tarda ad arrivare sotto forma di una progressiva, auto-attribuita ridefinizione del ruolo, culminata in quella dicitura ipertrofica che ancora oggi strappa sorrisi nei corridoi: “Direttore della Direzione A1000A – Direzione della Giunta regionale”. Con annesso sfottò dei colleghi: “vado dal direttore della direzione della direzione della giunta regionale”.

Il cortocircuito è tale che persino l’intelligenza artificiale, interrogata su chi sia il segretario generale della Giunta, inciampa e propone Frascisco, ma solo per il 2019. Segno che l’ambiguità è diventata sistema. Anche perché la politica, assente o distratta, ha lasciato che si consolidasse l’idea di un direttore generale sovraordinato, figura che però la legge regionale 23/2008 semplicemente non conosce.

Incarico triennale

Nel frattempo, con la delibera del 27 dicembre 2024 (Dgr n. 3-668), Frascisco “si attribuisce” un nuovo incarico triennale a partire dal 1° gennaio 2025. Un atto che oggi pesa come un macigno. Perché gli screzi con Giovanni Bocchieri, mandarino arrivato in quota Fratelli d’Italia, e soprattutto con la vicepresidente meloniana Elena Chiorino rendono il suo ruolo sempre più indigesto: troppo accentratore, troppo strabordante, dicono in molti. Da qui la richiesta, politica prima ancora che amministrativa, di farsi da parte. Ferie residue permettendo.

Il calendario, ufficialmente, parla di uscita al 1° luglio 2026, giusto in tempo per maturare il 100% della retribuzione di risultato, che richiede sei mesi e un giorno di servizio. Ma in pochi scommettono che arriverà davvero a quella data. Più probabile un’uscita anticipata.

La successione con mister X

E allora si apre la partita vera: chi dopo Frascisco? In circolazione c’è già un’ipotesi che fa rumore: un manager esterno, gradito a Fratelli d’Italia, cui verrebbe affidato anche il compito di rimettere mano alla riorganizzazione appena completata. Uno scenario che fa storcere più di un naso. Anche perché l’assessore al Personale Gian Luca Vignale dovrebbe digerire l’arrivo di qualcuno chiamato a rivedere il suo lavoro fresco di stampa.

Il timore, neppure troppo velato, è di rivedere un film già visto: un altro “mordi e fuggi” sul modello Petrelli, di cui in Regione non si sente alcuna nostalgia. Frascisco, del resto, era un dirigente a fine corsa. Età pensionabile raggiunta, proroga concessa per la gestione – seppur indiretta – dei progetti legati al Pnrr. Consapevole che il tempo stava per scadere e dopo i primi attriti con Chiorino, ha deciso di rompere gli indugi. Cirio la lettera l’ha ricevuta e custodita con discrezione, chiusa a chiave – si dice – nel cassetto del quarantesimo piano del grattacielo. Bocca cucita, nel tentativo di evitare che si scatenasse troppo presto la girandola delle successioni. Tentativo fallito: la notizia è ormai di dominio pubblico e la caccia al successore è partita.

Caccia grossa

Caccia in cui si distingue proprio la Chiorino. La vicepresidente di Fratelli d’Italia avrebbe già confidato di avere tra le mani il curriculum di un misterioso manager esterno all’amministrazione, lasciando intendere una netta preferenza per una soluzione fuori casa, anziché per la promozione di un dirigente interno. Un copione già visto quando ha portato Bocchieri – ex Regione Lombardia ed ex coordinatore del Nucleo Pnrr Stato-Regioni a Palazzo Chigi – alla direzione dell’assessorato Istruzione e Lavoro.

E pensare che, tra i mandarini, qualcuno aveva fatto più di un pensierino alla successione. Giuliana Fenu, oggi alle Attività produttive, e Davide Donati, uomo dei fondi europei e del Pnrr. Per molti, la soluzione più naturale sarebbe Giovanni Lepri: l’uomo dei conti, uno che sotto amministrazioni di colori diversi ha sempre mostrato competenza e lealtà all’istituzione. Ma tra chi è stato giudicato con esperienza insufficiente o profilo non adeguato e chi ha scelto di sfilarsi, la linea Chiorino pare non incontrare troppi ostacoli.

Fibrillazioni in maggioranza

Con un rischio non secondario: che l’operazione venga letta come una manovra politica sull’alta burocrazia regionale, capace di intaccare quell’autonomia che finora ha rappresentato un argine alle intromissioni di partiti e agli appetiti spartitori. Un rischio che, dicono maligni, a Fratelli d’Italia preoccupa fino a un certo punto. L’ansia di comando e la richiesta di fedeltà vengono prima.

E infatti gli alleati sono in fibrillazione. La segretezza imposta dalla vicepresidente non piace. In Giunta, soprattutto in casa Lega, si inizia a chiedere conto. “Una figura così apicale andrà condivisa con tutti – sbotta un esponente leghista – e prima o poi questo curriculum la Chiorino dovrà tirarlo fuori”. La partita è aperta. E questa volta, davvero, Frascisco esce di scena. Tutto il resto è ancora da scrivere.