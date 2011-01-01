Piemonte, insediato in Regione il nuovo Tavolo dello Sport

Si è insediato oggi al grattacielo della Regione il nuovo Tavolo dello Sport, strumento di consultazione con enti, associazioni ed enti locali "per scrivere insieme il futuro dello sport in Piemonte". Lo annuncia l'assessore con delega allo Sport Paolo Bongioanni, che lo ha riunito. Il Tavolo è stato istituito dalla Regione nel gennaio 2023 ed è l'organo consultivo per le politiche sportive in materia di promozione e impiantistica. "Il Tavolo dello Sport - spiega Bongioanni - riunisce i massimi rappresentanti a livello regionale di comitati, federazioni e organizzazioni sportive e i rappresentanti degli enti locali. È una sede di consultazione e di ascolto fondamentale per predisporre insieme le politiche sportive, perché in esso si raccolgono le indicazioni tanto del mondo organizzativo dello sport quanto del territorio. Insieme al nuovo Tavolo predisporremo il Programma regionale relativo agli interventi di promozione e impiantistica sportiva 2026/2028, che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale". "Le indicazioni che arriveranno - rimarca - saranno preziose per condividere priorità, criteri e linee di intervento che confluiranno nella nuova programmazione e che tradurremo nelle misure e nei bandi regionali. L'obiettivo è quello di avvicinare un numero sempre maggiore di persone allo sport e ai suoi valori, dando loro la possibilità di praticarlo in strutture efficienti, sicure, accessibili e moderne, diffuse sul territorio e che valorizzino l'impegno e la passione di tante realtà e dei loro dirigenti. Garantire ai cittadini piemontesi il miglior accesso possibile allo sport significa lavorare insieme per una società migliore".