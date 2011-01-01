FIANCO DESTR

Lega: "Non accettiamo diktat da FdI". Braccio di ferro nella città dell'oro

L'intemerata di Riboldi contro il sindaco leghista di Valenza provoca la reazione del Carroccio. Il veto "fraterno" sulla ricandidatura di Oddone reo di aver tolto le deleghe a un assessore meloniano. Una vicenda che tocca la Regione e le prossime elezioni di Alessandria

Cielo di piombo per il centrodestra nella città dell’oro. È qui, a Valenza, sulla riva del Po, che sotto nubi sempre più minacciose tra Lega e Fratelli d’Italia si consuma uno scontro da guardare oltre i confini del tormentato municipio, per capire cosa già succede oggi in Regione e cosa potrà succedere domani, quando ci si avvicinerà al voto per città importanti del Piemonte.

Tensione sul Po

La bega nata e cresciuta tra i due partiti potrebbe liquidarsi in breve, con il sindaco del Carroccio, Maurizio Oddone, che l’estate scorsa toglie le deleghe all’assessore meloniano al Bilancio, Luca Merlino, dopo alcune prese di posizione di quest’ultimo, togliendo di fatto a FdI la presenza in giunta, seppur restando in maggioranza.

Prova muscolare, decisione inevitabile, insofferenza e quant’altro si può immaginare per dare una spiegazione a un episodio che, pur rilevante per la città orafa, non sarebbe andato oltre, se non ci fosse stato un crescendo di tensione e, soprattutto, di livello dei protagonisti.

Di tensioni tra alleati nel centrodestra, per non dire sul versante opposto, abbonda la quotidianità della politica, abituata ad alzare il tiro e poi trovare, spesso se non sempre, la quadra. In questo caso, con un partito che perde il suo componente della giunta per mano del sindaco, ma nonostante questo resta in maggioranza, masticando amaro per i mesi che mancano al voto comunale di primavera e meditando vendetta, la faccenda si è complicata assai. Entrate a gamba tesa, ben lontane da accorte mosse in punta di fioretto, sempre più rare in politica, rischiano di produrre l’esatto contrario dell’effetto voluto.

Carroccio a testuggine

Perché va detto che, pur difendendo il suo sindaco, la Lega, a fronte del pastrocchio casalingo da mandare in sollucchero le opposizioni, non sarebbe stata pronta a stracciarsi le vesti, tantomeno ad alzare le barricate per difendere la ricandidatura del suo primo cittadino. Nessun abbandono, per carità, magari la consapevolezza della necessità di un ragionamento in più per riportare calma e pace con lo scalpitante alleato meloniano. Qualche mese a lasciar decantare la vicenda e via.

Invece ecco che, inaspettato perlomeno nei toni, dai Fratelli arriva il veto su un secondo mandato per il primo cittadino, reo di aver cacciato il loro assessore. A dire che “Oddone non sarà il nostro sindaco”, è stato, un po’ di giorni fa, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, nella sua veste di “federale” per la provincia di Alessandria. Per spiegare meglio la decisione irrevocabile, di cui per Riboldi è giunta l’ora con buon anticipo sulle trattative di coalizione, il capo politico — stavolta non della sanità, ma del partito nel suo territorio — aggiunge che “non esiste una candidatura unitaria del centrodestra con Oddone: lui non può più essere un candidato che unisce le forze di centrodestra”.

Un veto che non manca, come più che prevedibile, di scatenare una forte irritazione nella Lega che, ovviamente, reagisce. “Non accetteremo diktat da nessuno”, tuona il segretario provinciale Lino Pettazzi, che aggiunge elementi alla questione. “Non capisco su quale base Riboldi abbia fatto queste dichiarazioni — dice l’ex parlamentare, oggi al timone del Carroccio mandrogno —. Fino a quando non ci sarà un incontro ufficiale ed eventualmente una convergenza su un nome condiviso, nessuno è legittimato a uscire pubblicamente con decisioni come quelle esternate”.

L’irritazione di Molinari

I giorni passano, ma la matassa non si sbroglia, tutt’altro. La questione di Valenza finisce inevitabilmente con l’intrecciarsi, al pari dei ruoli di Riboldi, tra il municipio e la Regione, dove più d’uno tra i leghisti, irritati come dopo una passeggiata in un campo di ortiche, richiama sottovoce alle non poche incombenze e agli altrettanti problemi dell’assessore, parimenti impegnato nelle sue vesti di “federale” alessandrino.

E non sfugge come proprio sul terreno della sanità, più o meno costantemente, si assista in ambito regionale a un duello, tra sciabola e fioretto, tra i due partiti. Non è dunque un caso che sulla questione valenzana tenga un occhio — e pure l’altro — lo stesso segretario regionale della Lega, Riccardo Molinari.

Anche lui non ha per nulla gradito l’intemerata dell’ex sindaco di Casale Monferrato. Ambienti molto vicini al capogruppo di Montecitorio ricordano che “nel momento in cui arriva un diktat da Fratelli d’Italia, questo non può che irrigidire molto le posizioni”. Tradotto: senza la sortita di Riboldi si sarebbe potuto anche discutere sulla ricandidatura di Oddone, ma adesso non è neppure il caso di evocare i cani di Pavlov per spiegare una reazione più che prevedibile da parte della Lega.

Onda nera, Palazzo Rosso

Un clima, tra corse in avanti, veti e conseguenti barricate, che non è certo immune dai ragionamenti che già si prospettano in vista di consultazioni comunali meno ravvicinate, ma già in agenda. Prima fra tutte quella di Alessandria, che andrà alle urne insieme a Torino, Novara, Cuneo e Asti, solo per citare le principali.

Le mire egemoniche del partito di Giorgia Meloni non sono certo una novità, tanto più se amplificate da casse di risonanza locali talvolta con il volume troppo alto. Nulla è dato oggi per scontato, a cominciare proprio dalla città di Molinari, dove il suo partito non starà certo alla finestra nel momento di individuare il candidato per Palazzo Rosso. Pronto a ricordare all’alleato meloniano le regole del gioco e che anche chi pensa di essere un Re Mida in politica può ottenere l’effetto esattamente opposto. Anche nella città dell’oro.