SALA ROSSA

Lo Russo chiude il "tagliando". Niente vertice di maggioranza

Previsto per lunedì l'incontro tra il sindaco e i consiglieri della maggioranza, ma non sarà l'occasione per definire il perimetro della coalizione in vista del 2027. Viale ritiene necessario un chiarimento, il capogruppo dem Cerrato ribatte: "Non è la sede opportuna"

Chi si aspetta novità roboanti dall’incontro di lunedì a Palazzo Civico rischia di rimanere deluso. D’altronde il sindaco Stefano Lo Russo ha messo le mani avanti: si parlerà delle mie deleghe e nient’altro. Quindi il coordinamento del Pnrr, la comunicazione e le relazioni internazionali saranno i punti all’ordine del giorno, dove il primo cittadino sa che i consiglieri della sua maggioranza avranno ben poco da obiettare.

Per le questioni squisitamente politiche ci saranno altre occasioni, e ogni caso sarà Lo Russo a decidere. Ai consiglieri, soprattutto quelli dei partiti alleati del Pd, critici su più di un provvedimento della giunta (basti pensare al patto di collaborazione con Askatasuna e alla delibera Vuoti a rendere) non restano che i borbottii.

Fine del tagliando

L’incontro tra il sindaco e i consiglieri di maggioranza, fissato per lunedì prossimo a margine della seduta in Consiglio Comunale, sarà quindi l’atto conclusivo di quel “tagliando di giunta” avviato subito dopo le vacanze estive, dove di volta in volta gli assessori dell’amministrazione Lo Russo si sono confrontati con gli eletti in Sala Rossa.

Questi ultimi hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, che faceva seguito alla richiesta di alcuni di loro di maggiore considerazione sulle decisioni da intraprendere riguardo il futuro della città. Tuttavia la partecipazione ha lasciato molto a desiderare: all’incontro dell’11 novembre con l’assessore alla cultura Rosanna Purchia, 24 consiglieri che compongono la maggioranza, erano presenti solo in nove: poco più di un terzo.

Lo scarso entusiasmo ha prodotto anche poche richieste e proposte, altra ragione per cui Lo Russo cercherà di non fare strappi alla regola: occasioni per esporre le proprie doglianze i consiglieri ne hanno già avute, se non le hanno sfruttate a dovere peggio per loro. E in ogni caso si parlerà di questioni amministrative, non di prospettive politiche.

Ius murmurandi

C’è infatti chi vorrebbe cogliere l’occasione di lunedì per chiedere chiarimenti a Lo Russo sul perimetro della coalizione, a poco più di un anno dal voto delle Comunali. Su tutti l’istrionico consigliere di +Europa Silvio Viale, che ha più volte chiesto al sindaco di esprimersi in maniera netta sul tema, in particolare sulla possibilità di un allargamento della coalizione al Movimento 5 Stelle, replicando il modello nazionale del campo largo.

“Sono mesi che chiedo una riunione delle segreterie, ma il sindaco continua a far finta di niente”, sostiene Viale, fortemente critico sull’ingresso del M5s, reso più concreto dal declino politico dell’ex sindaca pentastellata Chiara Appendino, che aveva messo il veto a un’alleanza con i dem: “La coalizione che ha eletto Lo Russo nel 2021 nasce in contrapposizione ai 5 Stelle, non possiamo essere subalterni a un dibattito nazionale che non tiene conto delle dinamiche cittadine, con le segreterie che prendono decisioni sopra la nostra testa”.

Il tema sollevato da Viale esiste, ma non verrà affrontato la lunedì prossimo. Lo “ius murmurandi”, ovvero il continuo mormorio di lamentele da parte degli altri consiglieri, sempre e comunque in camera caritatis (sia mai metterci la faccia nelle sedi opportune), non può che continuare, e tutto sommato a Lo Russo va bene così.

Il Pd fa muro

Il gruppo consiliare del Partito democratico respinge le richieste del consigliere di +Europa, eletto tra le fila della lista civica del sindaco, e fa quadrato attorno a Lo Russo: “Se ci sono nodi politici da sciogliere, non è quella di lunedì la sede giusta”, ribatte il capogruppo dem in Sala Rossa Claudio Cerrato, che ribadisce l’approccio “tematico” che ha caratterizzato finora il tagliando di giunta.

Non è escluso che Lo Russo conceda qualche battuta sulle prospettive future della coalizione a un anno dal voto, ma non sarà in alcun modo un vertice di maggioranza, che richiederà la partecipazione non dei consiglieri ma dei segretari dei vari partiti, alcuni dei quali (Azione su tutti) non sono nemmeno presenti in Consiglio Comunale.

Nessuna svolta all’orizzonte quindi: quello di lunedì sarà solo l’ultimo capitolo di una serie d’incontri tutt’altro che memorabile. Le decisioni importanti non verranno certo decise e comunicate di fronte ai consiglieri. Questi in fondo lo sanno bene, ma non possono far altro che lamentarsene in privato.