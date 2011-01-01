Legali Sozzani, autonomia giudizio Corte d'Appello Milano è encomiabile

"Nell'attuale pesante clima di tensione e di contrapposizione fra politica e magistratura, risalta la sentenza della Seconda Sezione della Corte di Appello di Milano, che ha assolto l'ingegner Diego Sozzani, deputato nella precedente legislatura, perché i fatti non sussistono". Così in una nota gli avvocati Massimo Dinoia e Roberto Cota sull'assoluzione dell'ex parlamentare di Forza Italia. "È particolarmente encomiabile l'autonomia di giudizio della Corte di Appello, perché, ai tempi delle indagini preliminari, erano stati chiesti addirittura, nei confronti dell'allora onorevole Sozzani, gli arresti domiciliari. Oggi la Corte d'Appello lo ha assolto con formula piena, pur se nel frattempo era già maturata la prescrizione per le ipotesi di reato che gli erano state contestate. Questa - concludono Dinoia e Cota - è la magistratura di cui il popolo italiano può e deve essere fiero".