Sozzani assolto alla mensa

Dicono che… sette anni possono sembrare un’eternità, soprattutto se passati a difendersi in tribunale, a chi per anni è rimasto nel tritacarne giudiziario con il bollino già appiccicato addosso. E così, archiviata definitivamente la vicenda della “Mensa dei poveri”, Diego Sozzani torna a galla con tanto di formula piena: assolto perché il fatto non sussiste. Non una limatura, non un colpo di spugna per prescrizione, ma una sentenza che spazza via tutto.

Sette anni dopo, il “caso Sozzani” finisce dove pochi avrebbero scommesso. In appello cade non solo l’accusa di corruzione – già mollata dalla Procura – ma anche quella di finanziamento illecito, per la quale l’accusa aveva chiesto di confermare la condanna di primo grado a un anno e un mese, condizionale inclusa. Un processo nato tra consulenze sospette per società lombarde e presunti contributi irregolari alla campagna per le politiche 2018, quando l’ex parlamentare novarese era uno dei volti più noti di Forza Italia in terra piemontese.

Oggi Sozzani è tutt’altro che un reduce: coordinatore provinciale azzurro, vicesegretario regionale e grandi entrature nei palazzi romani, si toglie più di un sassolino dalla scarpa. «Sette anni di battaglie per una giustizia giusta», dice, ricordando chi nel 2019 ebbe il coraggio – politico prima ancora che istituzionale – di votare contro la richiesta di arresti domiciliari. All’epoca, quando il riflesso pavloviano era “indagato uguale colpevole”, non era esattamente una scelta comoda. Nel ringraziamento entra anche Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, colui che non ha mollato il “Dieghino di Novara” nemmeno quando l’aria si faceva irrespirabile. Un dettaglio che a molti, dentro e fuori Forza Italia, non è passato inosservato: c’è chi sparisce al primo avviso di garanzia e chi invece resta, pagando anche un prezzo.

Dal fronte legale, gli avvocati Massimo Dinoia e Roberto Cota parlano senza mezzi termini di una sentenza esemplare. L’elogio va alla Corte d’Appello di Milano, capace – sottolineano – di mantenere un’autonomia di giudizio che non era affatto scontata, specie se si pensa che all’alba dell’inchiesta si era arrivati a chiedere i domiciliari per l’allora onorevole. Assoluzione piena, nonostante nel frattempo fosse maturata la prescrizione: un dettaglio che rende il verdetto ancora più significativo.