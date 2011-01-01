Furti nelle scuole di Venaria, l'autore arrestato due volte in un mese

Già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, un 42enne è stato arrestato nuovamente la scorsa notte dai carabinieri di Venaria Reale (Torino) per un furto nelle scuole della città. L'uomo è stato sorpreso dai militari mentre rovistava all'interno di un'aula della scuola secondaria di primo grado 'Lessona', in via Boccaccio. Entrato nell'edificio dopo aver forzato con un cacciavite una porta secondaria, è stato trovato in possesso di materiale da scasso, una trentina di euro in monete rubate dai distributori automatici della scuola e alcuni mazzi di chiavi di altre aule dell'istituto. Nell'abitazione dell'uomo i carabinieri hanno poi recuperato materiale informatico oggetto di furti commessi lo scorso 13 gennaio in altri tre istituti scolastici di Venaria. Il 42enne era già stato arrestato poco più di un mese fa per i furti commessi alle scuole 'Lessona' e '8 marzo': ora è in attesa del processo per direttissima. La procura di Ivrea, che coordina le indagini, si sta occupando di ricostruire altri furti commessi in diversi istituti scolastici di Venaria a partire dal novembre scorso.