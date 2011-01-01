Con nuovo patto Piero Ferrari potrà vendere fino al 5% della Rossa

Piero Ferrari, figlio del fondatore della casa di Maranello, potrà vendere fino al 5% e disdettare "a sua discrezione" il patto con Exor fornendo un preavviso di trenta giorni lavorativi. Un diritto che non ha invece la holding della famiglia Agnelli-Elkann: potrà uscire anticipatamente dal patto soltanto se Piero Ferrari e il suo Trust scenderanno sotto la soglia del 5% della società. E' quanto prevede il nuovo patto Ferrari, annunciato a inizio anno, che ridefinisce gli equilibri tra i due azionisti di riferimento Exor e Piero Ferrari e blinda il 32% del capitale della casa di Maranello. I dettagli dell'accordo sono contenuti nel documento depositato alla Sec e anticipato oggi dal Sole 24 Ore. Il patto ha una durata di tre anni e non più di cinque.