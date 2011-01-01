Ricca (Lega), follia l'assemblea Askatasuna al Campus Einaudi

"La decisione della rettrice Prandi di concedere un'aula del Campus Einaudi a gruppi studenteschi vicini ad Askatasuna per riunirsi è un'autentica follia. Con questo atto l'Università di fatto si piega e accoglie tra le sue mura personaggi che ne hanno combinate di ogni nella nostra Torino e in tutto il Piemonte". Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte. Il riferimento è all'assemblea nazionale dal titolo 'Governo nemico del popolo. Il popolo resiste' , organizzata dal centro sociale, in programma sabato prossimo nel campus universitario. "Stupisce - prosegue Ricca - che un luogo che è a tutti gli effetti un simbolo delle istituzioni e che dovrebbe rappresentarne la serietà, scelga deliberatamente di ospitare chi ha più volte dimostrato di non averne alcun rispetto coi suoi posizionamenti antagonisti e violenti. Come Lega siamo indignati per questa decisione e rimaniamo fermi sulle nostre posizioni: nessuno spazio per chi mette a rischio l'ordine pubblico e devasta le redazioni dei giornali".